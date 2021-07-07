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Минтранс: выживших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке нет

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:31
Происшествия
Минтранс: выживших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке нет
41.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. В результате крушения Ан-26 погибли 28 человек. Среди них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Информацию подтвердили в Министерстве транспорта России.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Ранее сообщалось, что там удалось найти 19 тел. Сейчас останки всех погибших обнаружены. Пока их личности не установлены.

Самолет Ан-26 летел рейсом Петропавловск-Камчатский — Палана и упал. Часть обломков воздушного судна нашли в море. По уточненным данным, на борту находились 28 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.

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самолет крушение камчатка
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