Минтранс: выживших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке нет

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. В результате крушения Ан-26 погибли 28 человек. Среди них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Информацию подтвердили в Министерстве транспорта России.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Ранее сообщалось, что там удалось найти 19 тел. Сейчас останки всех погибших обнаружены. Пока их личности не установлены.

Самолет Ан-26 летел рейсом Петропавловск-Камчатский — Палана и упал. Часть обломков воздушного судна нашли в море. По уточненным данным, на борту находились 28 человек. Все они погибли в результате крушения самолета.