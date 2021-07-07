EurAsian Times: хитрый трюк России нанесет удар по влиянию «азиатской НАТО»

Нью-Дели, 7 июля. Российское руководство может дать ответ на создание «азиатской НАТО», уравновесив силы в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики из Индии.

Соединенные Штаты и Китай продолжают наращивать конкуренцию в стратегической сфере, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов издания EurAsian Times. По их словам, подобная ситуация стала причиной превращения Индо-Тихоокеанского региона в точку накаляющегося противостояния. Одной из его сторон выступает «азиатская НАТО», представляющая собой Четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Индия, Япония, США и Австралия. Противовесом же этой силе может стать объединение России, Китая и Пакистана, считают авторы материала.

Укрепление сотрудничества между Индией и Соединенными Штатами в рамках противодействия Китаю является невыгодным для Пакистана, считают журналисты. Американо-пакистанские отношения в последнее время существенно обострились, отметили аналитики. Именно поэтому Исламабад планирует более тесно взаимодействовать с Москвой и Пекином, уточнили они.

«Эти стратегические шаги заслуживают большего внимания, поскольку они происходят в то время, когда Пакистан и Россия сближаются из-за необходимости урегулирования проблемы Афганистана. Стратегический треугольник Россия-Индия-Китай укрепляется», — заявили авторы EurAsian Times.

Геополитическое противостояние в Индо-Тихоокеанском регионе может сильно измениться из-за наращивания российского и китайского присутствия в западной части Индии, обладающей большими запасами ресурсов, уверены эксперты. Они подчеркнули, что Китай уже усиливает позиции в Индийском океане, развивая партнерство с Россией и Пакистаном. Журналисты напомнили, что в 2019 году Москва, Пекин и Тегеран впервые организовали военно-морские маневры в Индийском океане, на которых присутствовал и боевой флот Исламабада, получивший приглашение от иранской стороны. Аналитики добавили, что хитрый трюк Москвы с союзом России, Китая и Пакистана нанесет удар по влиянию «азиатской НАТО».

Ранее китайские журналисты рассказали о роли британского эсминца HMS Defender, который принимал участие в антироссийской провокации вблизи Крыма, в «шахматной игре» России и НАТО в Черноморском регионе. По мнению аналитиков из Китая, корабль Королевского флота является всего лишь «пешкой» в этой партии. Авторы материала уточнили, что Запад организовал опасную авантюру рядом с крымскими берегами лишь для того, чтобы показать Москве возможности Североатлантического альянса в регионе.