На Украине окончательно прекратил существование Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Легендарное предприятие, со стапелей которого сошло более 1000 кораблей самых различных классов — от сторожевиков и подводных лодок до ледоколов и крейсеров — признано банкротом, а его имущество уже распродано.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке проследил этот путь от мировой славы до трагической гибели и попытался понять причины нового украинского позора.

Агония «Черноморского судостроительного» была долгой. Банкротом его признали еще летом 2018-го, когда хозяйственный суд Николаевской области завершил процедуру санации и постановил: основанная в 1897 году судоверфь подлежит уничтожению. И вот по прошествии трех лет, 5 июля 2021-го, ликвидатор ЧСЗ Ольга Протасова поставила окончательную точку в судьбе предприятия: согласно ее отчету вся хозяйственная и предпринимательская деятельность завода прекращена, все работники уволены, проведена полная инвентаризация активов банкрота, а все имущество оценено и реализовано на погашение задолженностей.

Чтобы понимать, чего лишилась Украина, нужно вспомнить, что первый корабль — эскадренный миноносец «Заветный» — был заложен на убитом ею производстве еще в 1901 году, а общее количество построенных заводом кораблей превышает 1000 единиц.

Советские времена стали настоящим золотым веком для Черноморского судостроительного завода. К 1980 году он превратился в одного из ведущих производителей крупнотоннажной морской техники в мире, а по уровню оснащенности превосходил все европейские верфи. Танкеры, траулеры, военные корабли первого ранга — тяжелые авианесущие крейсеры «Киев», «Варяг», «Баку», «Минск», «Адмирал Кузнецов» …

В 1988-м начинали строить атомный «Ульяновск», а потом Украина получила независимость и ей стало не до высоких кораблестроительных технологий — в 1992 году недостроенный «Ульяновск» был утилизирован. Пожалуй, с этого момента и началась деградация.

ТАСС / Кремко А.

До начала 2000-х верфь кое-как дотянула благодаря заказам из Норвегии и Греции. Далее — была исключена правительством из реестра стратегических предприятий и за 15 лет не построила ни одного корабля. Нет, в 2011-м там, конечно, заложили корвет «Владимир Великий», но… Майдан положил конец всем планам.

Благодаря «европейскому курсу», который взяли пришедшие к власти мутные личности, Украина постепенно лишается судостроительной отрасли как таковой — без этого ей не вписаться в ЕС. С этим, впрочем, тоже не вписаться… Спасением могли бы стать нормальные отношения с Россией, однако в Киеве посчитали, что Европа — ближе. Не учтя одного «пустяка» — ближе-то она может и ближе, да только там водятся свои корабелы и отдавать часть прибылей никаким Украинам они не собираются.

В принципе, алгоритм гибели очередного предприятия хрестоматиен: Майдан — «москаляку на гиляку» — запрет на сотрудничество со «страной-оккупантом» — исчезновение российских заказов — агония — итог, лучше всего описываемый словами вышеупомянутой Ольги Протасовой:

«Остаток средств в кассе и на основном счету составляет ноль гривен. Имущества не осталось и средств не осталось. Сделаны все расчеты с кредиторами. Печать банкрота уничтожена по акту, который я также предоставила в материалах дела».

С кредиторами, кстати, история крайне занятная. Последним владельцем ЧСЗ, входящего в субхолдинг Smart Maritime Group, был олигарх Вадим Новинский. Так вот, 111 миллионов гривен из 150, вырученных за продажу заводского оборудования, получил именно он. Через свою же компанию «Наваль Парк». Красиво, что тут сказать!

ТАСС / Кремко А.

«А что же с недостроенным корветом?» — спросит любознательный читатель. Хитрый Новинский угрожал продать его на лом, но Министерство обороны как-то выкрутилось, взяв корабль на свой баланс, хотя многие считают «Владимира Великого» своеобразным «чемоданом без ручки». Сейчас в МО Украины утверждают, что корпус готов на 80%, а корвет в целом — на 32%. Далее идут цифры поинтереснее.

По подсчетам специалистов, только для того, чтобы возобновить программу строительства, потребуется порядка миллиарда гривен. Это только для начала… Всего же полное оснащение корвета оборудованием и вооружением обещает обойтись украинскому бюджету почти в 6 миллиардов. При этом то, что успели построить, нужно будет перевозить на другую верфь, тоже расположенную в Николаеве, но еще, по слухам, живую — государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод». Да уж… Как любят говорить наши миролюбивые либералы — «лучше бы пенсионерам раздали» …

Украина стремительно катится вниз и крах ее судостроительной отрасли — лучшее тому доказательство. Страна, получившая от СССР просто фантастическое наследство, умудрилась растранжирить его за какие-то три десятка лет. Люди, принимающие решения, плюнули на великое прошлое, в котором строились авианосцы, и теперь боевые корабли для них будет строить Турция.

Помните библейскую притчу об Исаве, сыне Исаака, который продал свое право первородства за чечевичную похлебку? Так вот это — про Украину! Она отказалась от особого благословения, от господства над своим домом и родом, от великой миссии, которую могла бы выполнять, соединяя собой Восток и Запад. Но нет… Украина выбрала европейскую похлебку. И прогадала.

А «Черноморский судостроительный завод» … Покойся с миром. Помним. Скорбим.