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Академик РАН спрогнозировал будущее коронавируса

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:36
Общество
Академик РАН спрогнозировал будущее коронавируса
pixabay.com

Москва, 7 июля. Коронавирус перестанет «доставлять хлопоты» россиянам уже через год – два в случае достижения коллективного иммунитета, заявил академик РАН Виталий Зверев.

Массовая иммунизация населения позволит остановить распространение заболевания, уверен ученый. Иммунитет к коронавирусу у 80% населения создаст необходимую прослойку для победы над пандемией, заявил Зверев.

Коронавирусная инфекция в будущем станет сезонной, однако регулярная ревакцинация позволит россиянам защититься от заболевания. Периодические вспышки COVID-19 будут наблюдаться в стране даже по истечении некоторого времени, заключил академик РАН.

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