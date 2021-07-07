Академик РАН спрогнозировал будущее коронавируса

Москва, 7 июля. Коронавирус перестанет «доставлять хлопоты» россиянам уже через год – два в случае достижения коллективного иммунитета, заявил академик РАН Виталий Зверев.

Массовая иммунизация населения позволит остановить распространение заболевания, уверен ученый. Иммунитет к коронавирусу у 80% населения создаст необходимую прослойку для победы над пандемией, заявил Зверев.

Коронавирусная инфекция в будущем станет сезонной, однако регулярная ревакцинация позволит россиянам защититься от заболевания. Периодические вспышки COVID-19 будут наблюдаться в стране даже по истечении некоторого времени, заключил академик РАН.