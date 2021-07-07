Мишустин поручил принять меры для передачи данных ПЦР-тестов на "Госуслуги" до 8 июля

, 7 июля. Роспотребнадзор должен за сутки наладить передачу данных из лабораторий на портал "Госуслуги", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, председатель правительства дал ведомству сутки (до 8 июля). За это время необходимо полностью наладить процесс передачи результатов ПЦР-тестов на "Госуслуги" из лабораторий.

Кроме того, Мишустин дал ряд поручений по актуализации процесса вакцинации россиян от коронавируса. В частности, он поставил задачу довести модель прививки от СOVID-19, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.