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Неизвестные застрелили президента Гаити

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:19
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Происшествия
Неизвестные застрелили президента Гаити
pixabay.com

Порт-о-Пренс, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен неизвестными, которые прокрались в его частную резиденцию ночью.

Глава республики получил огнестрельное ранение, которое стало причиной смерти, сообщил новостной портал Juno 7 со ссылкой на сообщение премьер-министра Гаити. Неизвестные напали на резиденцию президента ночью.

Непрекращающееся насилие между преступными бандами в Гаити вынудило более десяти тысяч граждан покинуть свои дома, сообщили ранее в Центре анализа и исследований в области прав человека.

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