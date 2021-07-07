Неизвестные застрелили президента Гаити

Порт-о-Пренс, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен неизвестными, которые прокрались в его частную резиденцию ночью.

Глава республики получил огнестрельное ранение, которое стало причиной смерти, сообщил новостной портал Juno 7 со ссылкой на сообщение премьер-министра Гаити. Неизвестные напали на резиденцию президента ночью.

Непрекращающееся насилие между преступными бандами в Гаити вынудило более десяти тысяч граждан покинуть свои дома, сообщили ранее в Центре анализа и исследований в области прав человека.