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Минобороны РФ передало в регионы 25 тонн медицинского кислорода для больных COVID-19
Армия
Минобороны РФ передало в регионы 25 тонн медицинского кислорода для больных COVID-19
vk.com  /  Михаил Охлопков

Москва, 7 июля. Минобороны РФ передало 25 тонн медицинского кислорода российским регионам для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Российские военные обеспечили кислородом гражданские медучреждения по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«С учетом осложнения эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с поступающими обращениями глав субъектов РФ Минобороны России уже передано более 25 тонн жидкого кислорода для нужд регионов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что для производства кислорода были использованы мощности Воздушно-космических сил России. Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, которые позволяют получать жидкий и газообразный кислород медицинского качества в полевых условиях.

Ранее стало известно, что первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс» зарегистрированы на территории Турции. По словам вирусолога Евгения Тимакова, любой человек может заразиться новым штаммом COVID-19. Это связано с тем, что он является очень контагиозным. По словам эксперта, исключением станет лишь 1% населения с врожденным иммунитетом, не позволяющим проникать вирусам в организм, передает Infox.

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