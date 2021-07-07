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Правительство утвердило правила для грантов на научно-технические проекты
Экономика
Правительство утвердило правила для грантов на научно-технические проекты
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 7 июля. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на гранты для вузов и научных организаций, проинформировала пресс-служба кабмина.

Как уточняется в сообщении, со следующего года российские вузы и научные организации смогут получать грантовую поддержку от государства на разработку новых проектов, целью которых является научно-техническое развитие России. Рассчитывать на господдержку смогут учреждения, расположенные на приоритетных и приграничных территориях страны, среди которых Дальний Восток, Северный Кавказ, Крым, Калининградская и Ленинградская области.

Максимальный размер гранта на один проект составит 60 млн рублей. Предполагается, что финансирование будет выделяться равными долями в течение трех лет. Претенденты на получение гранта должны будут пройти конкурсный отбор. Условия проведения конкурса и его сроки определит Минобрнауки РФ.

Правительство ранее утвердило правила предоставления гранты волонтерским и молодежным организациям на реализацию образовательных проектов. На эти цели в федеральном бюджете на 2021-2023 годы предусмотрено 13,3 млрд рублей.

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