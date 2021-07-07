Перечислены основные достижения российских субъектов за 2021 год

Москва, 7 июля. Журналисты определили главные достижения, которых достигли субъекты Российской Федерации за первые шесть месяцев 2021 года.

Так, на территории некоторых регионов РФ были открыты первые в стране импортозамещающие производства металлургической отрасли. Также успехов российские субъекты добились в машиностроении, химической и пищевой промышленности.

«В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода. В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России», — пишет федеральное интернет-издание «Капитал страны».

К тому же в отчетный период был открыт завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus в Республике Татарстан. Также своими достижениями выделяются Томская, Мурманская, Тюменская области и Кубань.

Автопроизводитель Aurus собирается реализовать на внешних рынках около 70% выпускаемых машин. Об этом сообщила пресс-служба отечественной компании.