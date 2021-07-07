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В Нур-Султане начались переговоры по Сирии в «астанинском формате»
Политика
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии в «астанинском формате»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Юлия Шелковенко

Нур-Султан, 7 июля. Переговоры по Сирии в «астанинском формате» стартовали в Нур-Султане. В мероприятии участвуют делегации из России, Ирана и Турции.

Встреча началась с консультаций спецпредставителя президента России Александра Лаврентьева и замглавы сирийского МИД Аймана Сусана.
Переговоры будут проходить 7—8 июля. В них также принимают участие представители сирийской оппозиции и официального Правительства Сирии.

В качестве наблюдателей в переговорах участвуют высокие представители Организации Объединенных Наций, Иордании, Ливана и Ирака.

Айман Сусан ранее заявил, что Сирия открыта к нормализации отношений со всеми странами. По его словам, сотрудничество с многими бывшими партнерами было прервано, в том числе из-за враждебных действий извне.

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Сирия астанинский формат нур-султан
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