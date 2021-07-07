Любители салата и мясной нарезки ограбили магазин в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июля. Четыре молодых человека ограбили продуктовый магазин на улице Тихой в Санкт-Петербурге. Угрожая ножом, преступники открыто похитили салат "Цезарь" и свиную нарезку.

Директор магазина обратилась в полицию. Она оценила нанесенный материальный ущерб в 670 рублей. Прибывшие на место полицейские посмотрели записи с камеры видеонаблюдения и сняли отпечатки пальцев, оставленные преступниками. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

На подозреваемых составлена ориентировка и передана в подразделения полиции.