Петербургский арбитражный суд принял к производству иск против «Ленфильма»

Санкт-Петербург, 7 июля. Арбитражный суд Санкт-Петербурга действительно получил иск на 7,75 миллиона рублей к киностудии «Ленфильм», выяснил ФАН.

Согласно данным суда, исковое заявление от ООО «ИМА Эко» к АО «КИНОСТУДИЯ «ЛЕНФИЛЬМ» поступило 3 февраля. Суд вынес постановление о принятии иска к производству 11 марта.

Заседание по этому заявлению назначено на 19 августа. Все предыдущие заседания по иску к «Ленфильму» были отложены.

Ранее в Сети появились сообщения, что «Ленфильм» якобы могут признать банкротом из-за многочисленных долгов. Гендиректор старейшей киностудии Федор Щербаков опроверг эту информацию в комментарии ФАН. Он подтвердил, что некая компания пытается судиться с «Ленфильмом», но, по его словам, студия ничего не должна этой организации.