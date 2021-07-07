Число погибших и пропавших без вести из-за наводнения на Кубани продолжает расти

Сочи, 7 июля. В результате продолжительных ливней и выхода рек из берегов в Краснодарском крае в шести районах был введен режим ЧС. Власти региона продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный стихией.

Ситуация находится на особом контроле прокуратуры Краснодарского края. Там ФАН сообщили, что в результате ЧС погибшими числятся восемь человек.

«Это в целом от стихии. В том числе мы учитываем погибшего от падения дерева на автомобиль в Сочи за несколько дней до наводнений. Таким образом, да, восемь человек», — рассказал ФАН Антон Лопатин, старший помощник прокурора Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что также продолжается проверка и устанавливается причина гибели водителя КамАЗа, найденного в Туапсе.

Что касается пропавших без вести, то в прокуратуре рассказали, что все те, кто таковыми считался, уже найдены, однако в любой момент местные жители могут заявить о потере своих близких.

От информированного источника Федеральному агентству новостей стало известно, что, по последней информации, только на территории Горячего Ключа в Краснодарском крае ищут 11 пропавших без вести. По официальным данным, как утверждает источник, в этом списке ранее было лишь два человека.

ФАН продолжит следить за развитием событий и ликвидацией последствий одного из самых разрушительных паводков в истории региона.

Ранее ФАН писал о ситуации в городах и районах Краснодарского края по данным на 7 июля.