Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 14:22
14:21
Политика
Зеленский объяснил, от чего зависит членство Украины в НАТО и Евросоюзе
14:20
Шоу-бизнес
Барецкий озвучил стоимость места на кладбище, которое он хочет отдать МакSим
14:18
Экономика
Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке
14:18
Происшествия
Полиция задержала уроженца Ангарска за поджог автомобиля в центре Петербурга
14:14
Спорт
Рибалта рассказал, почему покинул петербургский «Зенит»
14:14
Политика
«Мегафонная дипломатия»: в Москве высмеяли требования Зеленского по Донбассу
14:13
Политика
Хроника гибели Украины: Альгис Микульскис о ликвидации легендарного завода в Николаеве
14:12
Общество
Гештальт-терапевт рассказала, как сохранить режим сна ребенка в жару
14:11
Общество
Бизнесвумен поставит нижнее белье для рабочих порохового завода в Казани
14:11
Политика
Путин призвал губернаторов проводить собственные прямые линии дважды в год
Все новости

Число погибших и пропавших без вести из-за наводнения на Кубани продолжает расти
Общество
Число погибших и пропавших без вести из-за наводнения на Кубани продолжает расти
ТАСС  /  Павловская Елена

Сочи, 7 июля. В результате продолжительных ливней и выхода рек из берегов в Краснодарском крае в шести районах был введен режим ЧС. Власти региона продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный стихией.

Ситуация находится на особом контроле прокуратуры Краснодарского края. Там ФАН сообщили, что в результате ЧС погибшими числятся восемь человек.

«Это в целом от стихии. В том числе мы учитываем погибшего от падения дерева на автомобиль в Сочи за несколько дней до наводнений. Таким образом, да, восемь человек», — рассказал ФАН Антон Лопатин, старший помощник прокурора Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что также продолжается проверка и устанавливается причина гибели водителя КамАЗа, найденного в Туапсе.

Что касается пропавших без вести, то в прокуратуре рассказали, что все те, кто таковыми считался, уже найдены, однако в любой момент местные жители могут заявить о потере своих близких. 

От информированного источника Федеральному агентству новостей стало известно, что, по последней информации, только на территории Горячего Ключа в Краснодарском крае ищут 11 пропавших без вести. По официальным данным, как утверждает источник, в этом списке ранее было лишь два человека.

ФАН продолжит следить за развитием событий и ликвидацией последствий одного из самых разрушительных паводков в истории региона.

Ранее ФАН писал о ситуации в городах и районах Краснодарского края по данным на 7 июля.

Вернуться назад

россия краснодарский край паводок ливни
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru