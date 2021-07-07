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Песков объяснил, как страны НАТО могут избежать столкновения с РФ в Черном море

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:46
Армия
Песков объяснил, как страны НАТО могут избежать столкновения с РФ в Черном море
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 7 июля. Корабли НАТО могут избежать жесткой реакции России на свои действия, если не будут совершать провокаций в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, каким способом можно избежать ситуаций аналогичных той, что произошла с британским эсминцем Defender, официальный представитель Кремля отметил, что иностранные корабли просто «не должны нарушать границу, да еще таким провокационным образом».

Ранее Песков указывал, что Россия готова жестко реагировать на новые нарушения государственных границ британскими кораблями. Так он ответил на заявление главы МИД Великобритании о намерении направить новые судна в Черное море.

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песков черное море провокация defender
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