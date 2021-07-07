Манижа сравнила Фольклориаду в Уфе с Евровидением

Уфа, 7 июля. Певица Манижа выступила на Всемирной Фольклориаде в Уфе. Она сравнила этот фестиваль с международным песенным конкурсом «Евровидение».

Знаменитость в этом году представляла Россию на песенном конкурсе, поэтому знает, как устроено Евровидение. Фольклориада собрала огромное количество гостей с разных уголков планеты. Это высоко оценила артистка.

«Я в шоке от масштабов Фольклориады, от количества стран. Фактически Евровидение, которое происходит здесь, в Уфе, — это круто!», — заявила 29-летняя исполнительница.

В этом году Манижа ездила в Роттердам, где выступила с песней Russian Woman. Исполнительница заняла девятое место на главном европейском песенном конкурсе.