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Виктор Сухоруков озвучил причину ухода из Театра имени Моссовета
Общество
Виктор Сухоруков озвучил причину ухода из Театра имени Моссовета
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 7 июля. Звезда «Брата» Виктор Сухоруков объяснил, почему уволился из Театра имени Моссовета, в котором работал с 2011 года. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Сухоруков отметил, что его уходу из театра не предшествовало никаких конфликтов. Наоборот, актер ощущал на работе невнимание.

«Этот режиссер, руководитель театра мне неинтересен», — озвучил причину ухода артист.

В самом театре не осведомлены о причинах увольнения Сухорукова. В пресс-службе учреждения РБК рассказали, что готовы принять актера обратно, если он решит вернуться.

Об увольнении Виктора Сухорукова сообщал художественный руководитель театра Евгений Марчелли. Он занял эту должность осенью 2020 года.

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