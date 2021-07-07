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Песков констатировал «подмороженное» состояние отношений России и Британии

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:43
Политика
Песков констатировал «подмороженное» состояние отношений России и Британии
pixabay.com/ru  /  BondSupanat

Москва, 7 июля. Россия и Великобритания пока не приступали к обсуждению вопроса прохода кораблей в Черном море. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отношения между странами находятся в «подмороженном» состоянии, констатировал представитель Кремля. Заявления главы британского МИД о новых заходах кораблей в Черное море вызывают обеспокоенность. Песков добавил, что при каждом нарушении российской границы со стороны других стран Москва будет принимать ответные меры.

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