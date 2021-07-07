Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна

Москва, 7 июля. Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков заметил, что подписание каких-либо документов не планируется. Он опроверг информацию армянских СМИ о том, что Путин и Пашинян будут обсуждать размещение российских миротворцев на границе Армении.

«Это сообщение не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Это первый визит и. о. премьер-министра в Москву после победы его партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах. Во время своей предвыборной кампании Пашинян говорил о необходимости углубления отношений с РФ в сфере экономики и безопасности. Он благодарил Москву за содействие в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее известные политологи объяснили, почему Никол Пашинян выиграл выборы. По мнению экспертов, народ Армении решил положиться на действующую власть, а не на альтернативные политические силы.