Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 12:55
12:54
Общество
Стало известно, кто сможет получить скидку в 30% при покупке жилья в Крыму
12:52
Общество
Гендиректор «Ленфильма» опроверг сообщение о возможном банкротстве студии
12:50
Экономика
Увеличение числа корпоративных банкротств наблюдается в России
12:48
Общество
Кабмин рекомендовал регионам России соблюдать ограничения на массовые мероприятия
12:48
Происшествия
Спортивный тренер изгонял демонов из сестры своей жены жестоким сексуальным насилием
12:45
Весь мир
Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ
12:44
Армия
Песков объяснил, как страны НАТО могут избежать столкновения с РФ в Черном море
12:40
Общество
Манижа сравнила Фольклориаду в Уфе с Евровидением
12:39
Весь мир
Парламент Ливии перенес на 12 июля рассмотрение законопроекта о госбюджете
12:39
Политика
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна
Все новости

Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:53
Политика
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна
primeminister.am  /  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Москва, 7 июля. Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков заметил, что подписание каких-либо документов не планируется. Он опроверг информацию армянских СМИ о том, что Путин и Пашинян будут обсуждать размещение российских миротворцев на границе Армении.

«Это сообщение не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Это первый визит и. о. премьер-министра в Москву после победы его партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах. Во время своей предвыборной кампании Пашинян говорил о необходимости углубления отношений с РФ в сфере экономики и безопасности. Он благодарил Москву за содействие в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее известные политологи объяснили, почему Никол Пашинян выиграл выборы. По мнению экспертов, народ Армении решил положиться на действующую власть, а не на альтернативные политические силы.

Вернуться назад

путин встреча пашинян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru