Гештальт-терапевт рассказала, как сохранить режим сна ребенка в жару

Аномальная жара настигла центральную часть России, а также некоторые регионы. Столбики термометров показывают +30 градусов, синоптики в июле обещают теплую погоду на территории всей страны. Как обезопасить себя и своих детей в жару, сохранив при этом режим сна и питания, ФАН рассказала врач Юлия Доманова, эксперт по детскому сну, основатель центра детского сна «Доктор Мама», гештальт-терапевт, сертифицированный консультант по прикорму, грудному вскармливанию и сну, мама троих детей.

«В жару страдают не только взрослые, но и дети. Снижается выносливость, затягивается укладывание ко сну, добавляются ночные пробуждения из-за дискомфорта от температуры помещения или жажды, ухудшается аппетит, повышается капризность. Лето в России не такое уж длинное, жара рано или поздно спадет, но пока можно попытаться максимально снизить возможность последствий», — сообщила специалист.

Жара нервирует всех, а детей — особенно, добавила гештальт-терапевт. Поэтому важно беречь нервную систему ребенка, не перегружать его активными играми и сократить время бодрствования, советует Юлия Доманова.

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«Играйте в спокойные игры, не увлекайтесь мультфильмами, почитайте, сделайте массаж. Так к вечеру ребенок не переутомится, вы избежите капризов и проблем со сном», — рекомендует специалист.

Оптимальная температура в помещении должна быть отрегулирована на значении около 22 градусов, отметила врач. Также стоит помнить об уровне влажности в доме: воздух не должен быть сухим.

«Отрегулировать влажность можно, развесив в квартире мокрые полотенца. Не одевайте ребенка в пижамы и боди. Проветривайте помещение, особенно перед ночным сном. Вентиляторы не спасут: они охладят только поверхность кожи, а воздух так и останется жарким», — рассказала Юлия Доманова.

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Что касается питания, то специалист считает, что заставлять ребенка есть через силу не стоит, ведь пониженный аппетит — нормальная реакция на жару.

«Взрослые знают по себе, что в жару особо есть не хочется. Поэтому ребенку предлагайте еду в обычном объеме, но если он отказывается или съедает меньше положенного — не настаивайте, лучше отрегулируйте продолжительность промежутков между приемами пищи, чтобы есть меньше, но чаще», — поделилась мнением эксперт по детскому сну.

Если ребенок совсем маленький, капризничает и плохо справляется с жарой, нужно предлагать ему воду по ложечке, но часто. Это будет отлично помогать, советует Юлия.

«Если прикорма нет — добавьте прикладывания к груди, но только на временной основе, чтобы не формировать привычку к кусочничеству», — резюмировала специалист.

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