Парламент Ливии перенес на 12 июля рассмотрение законопроекта о госбюджете

Тобрук, 7 июля. Палата представителей Ливии в пятый раз переносит рассмотрение законопроекта о госбюджете на 2021 год, подготовленного переходным Правительством национального единства. Причиной стали разногласия депутатов, которые не смогли договориться о сумме, а также ряд других факторов.

Пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек заявил, что изучение документа состоится в следующий понедельник, 12 июля. Он настоятельно порекомендовал всем участникам явиться на заседание, поскольку помимо этого проекта на обсуждении поднимут закон о прямых президентских выборах и распределении избирательных округов.

Предыдущая сессия завершилась критикой в сторону премьера Абд аль-Хамида Дабибы за вторую и третью главы бюджета, работы министра иностранных дел и General Electricity Company (GECOL), а также реакции правительства на борьбу с COVID-19. Из-за сильной жары перебои с подачей электричества увеличились до 10 часов в сутки и более.

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Блехек добавил, что комитет по планированию и финансам предоставит окончательный доклад по проекту бюджета на сессии в следующий понедельник, включая поправки. Ожидается, что депутаты согласуют документ и примут законопроект.

Закон о госбюджете на 2021 год впервые внесли на рассмотрение Палаты представителей в середине апреля. Его встретили с критикой из-за ряда разногласий. Одной из главных проблем является общая сумма. Переходное правительство настаивает на выделении около 100 млрд ливийских динаров (более 22 млрд долларов) для нужд кабмина и социальных выплат. Парламентарии в свою очередь требуют сократить эту цифру до 78 млрд.

В конце июня премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба подписал постановление о выделении 27,4 млн динаров на поддержку работы министерств. Мероприятие состоялось до принятия проекта государственного бюджета на текущий год.