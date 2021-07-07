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Кремль: Москва и Вашингтон контактируют по вопросам кибербезопасности

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:33
Политика
Кремль: Москва и Вашингтон контактируют по вопросам кибербезопасности
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Москва, 7 июля. Спецслужбы России и Соединенных Штатов Америки усилили сотрудничество в вопросах цифровой безопасности после саммита глав государств Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. Также в рамках брифинга представитель президента Путина отметил, что Россия непричастна к кибератакам, которым подвергались Соединенные Штаты в последнее время. Песков призвал Вашингтон сосредоточиться на сотрудничестве по вопросам безопасности вместо голословных обвинений.

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