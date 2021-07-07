Кремль: Москва и Вашингтон контактируют по вопросам кибербезопасности

Москва, 7 июля. Спецслужбы России и Соединенных Штатов Америки усилили сотрудничество в вопросах цифровой безопасности после саммита глав государств Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. Также в рамках брифинга представитель президента Путина отметил, что Россия непричастна к кибератакам, которым подвергались Соединенные Штаты в последнее время. Песков призвал Вашингтон сосредоточиться на сотрудничестве по вопросам безопасности вместо голословных обвинений.