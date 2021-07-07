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Киевлянин задержан за стрельбу по полицейским

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:34
Происшествия
Киевлянин задержан за стрельбу по полицейским
ФБА «Экономика сегодня»  /  Леонид Андросов

Киев, 7 июля. Киевский стрелок задержан полицией после вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Инцидент, по предварительным данным, произошел на Голосеевском проспекте.

В результате стрельбы травмы получили сотрудник полиции и мирный житель. После случившегося злоумышленник заперся в своей квартире. Стражи порядка провели спецоперацию по его задержанию.

Ранее случилась трагедия со стрельбой в частном доме по улице Лермонтова в Иванове. Как стало известно ФАН, дальние родственники приехали выяснить отношения из-за квартиры, которую не смогли поделить мирным путем.

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Киев стрельба задержание
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