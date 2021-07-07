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В Кремле жестко ответили на заявление Лондона о новых провокациях у Крыма

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:47
Армия
В Кремле жестко ответили на заявление Лондона о новых провокациях у Крыма
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Москва, 7 июля. Россия готова жестко реагировать на новые нарушения государственных границ британскими кораблями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о намерении снова направлять корабли в якобы территориальные воды Украины в Черном море вызывает обеспокоенность.

«Российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения российских государственных границ в море», — предупредил Песков.

Ранее Рааб сообщил, что Соединенное Королевство продолжит отправлять корабли к Черноморскому побережью России тем же путем, которым ранее следовал эсминец HMS Defender.

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россия великобритания песков черное море
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