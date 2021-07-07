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Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ
Весь мир
Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Сан-Антонио, 7 июля. Полицейские города Сан-Антонио в штате Техас застрелили мужчину, который напал на журналистов. Местный житель открыл огонь из пистолета по съемочной группе одного из телеканалов, сообщает FOX News.

Правоохранителей вызвали из-за того, что неизвестный напал на местных телевизионщиков с оружием и несколько раз выстрелил в них. Прибыв на место, они обнаружили подозреваемого, после чего он попытался скрыться в доме своих знакомых. Полицейским удалось вывести жильцов, но вооруженный мужчина начал стрелять по ним через дверь. Правоохранители в ответ также открыли огонь, в результате чего он скончался на месте.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, офицеры, участвовавшие в перестрелке, отстранены от работы на время проведения служебного расследования.

«Мы не собирались вступать в бой с этим человеком. Был план, чтобы держать его запертым, чтобы нам было легче его задержать. Но он увидел офицеров у двери и начал стрелять в них через дверь», — рассказал он.

Макманус отметил также, что убитый имел криминальное прошлое, но не сообщил конкретных подробностей. Расследование обстоятельств дела продолжается.

 

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сша полиция техас
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