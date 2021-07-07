Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ

Сан-Антонио, 7 июля. Полицейские города Сан-Антонио в штате Техас застрелили мужчину, который напал на журналистов. Местный житель открыл огонь из пистолета по съемочной группе одного из телеканалов, сообщает FOX News.

Texas police fatally shoot man who opened fire on officers, local news crew: officialshttps://t.co/JH3IOXp57q

I guess they couldn’t wait for a social worker. — carmin (@zoobo123) July 6, 2021

Правоохранителей вызвали из-за того, что неизвестный напал на местных телевизионщиков с оружием и несколько раз выстрелил в них. Прибыв на место, они обнаружили подозреваемого, после чего он попытался скрыться в доме своих знакомых. Полицейским удалось вывести жильцов, но вооруженный мужчина начал стрелять по ним через дверь. Правоохранители в ответ также открыли огонь, в результате чего он скончался на месте.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, офицеры, участвовавшие в перестрелке, отстранены от работы на время проведения служебного расследования.

«Мы не собирались вступать в бой с этим человеком. Был план, чтобы держать его запертым, чтобы нам было легче его задержать. Но он увидел офицеров у двери и начал стрелять в них через дверь», — рассказал он.

Макманус отметил также, что убитый имел криминальное прошлое, но не сообщил конкретных подробностей. Расследование обстоятельств дела продолжается.