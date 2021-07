Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ

Сан-Антонио, 7 июля. Полицейские города Сан-Антонио в штате Техас застрелили мужчину, который напал на журналистов. Местный житель открыл огонь из пистолета по съемочной группе одного из телеканалов, сообщает FOX News.

