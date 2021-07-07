Нижегородский козел держит в страхе автовладельцев

Нижний Новгород, 7 июля. Жители областной столицы жалуются на козла, который спокойно прогуливается по улицам города. Вид рогатого животного внушает страх не только детям, но автовладельцам.

По словам нижегородцев, четвероногий хулиган с «подружками» в поисках свежей зелени гуляет по улице Снежной не первый год. Заметив козлиное полчище, одни прохожие выбирают путь в обход, другие бросаются в защиту своих автомобилей. Впрочем, сами транспортные средства животных не смущают, напротив, помогают им быстрее добраться до сочных листьев.

Как пояснил в разговоре с ФАН адвокат Анатолий Абелов, за подобные звериные «шалости» должен ответить хозяин животного. Ремонт автомобиля, в зависимости от повреждений, серьезно может ударить по карману разводчика сельскохозяйственных пород в городской среде.

«Сложность будет заключаться в том, чтобы найти владельца этого животного. После, когда этот технический момент будет улажен, хозяину придется компенсировать ущерб в полном размере», — рассказал юрист.

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