Захватчик заложников в банке сдался тюменской полиции. События дня

Белый дом хочет оттянуть визит Зеленского в США
Изначально планировалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 26 июля. Однако в Белом доме хотят перенести встречу на август. Источники утверждают, что это желание объясняется двумя причинами. Для президента США Джо Байдена первостепенной задачей на данный момент является вывод американских войск из Афганистана, и главе Белого дома придется столкнуться с тяжелыми последствиями, которые будут стоять за этим решением. Кроме того, американские представители предпочли бы, чтобы Зеленский приехал в США уже после того, как Конгресс уйдет в отпуск. Благодаря этому у делегации из Киева будет меньше возможностей для проведения переговоров с политиками. В Белом доме опасаются, что Украина станет широко обсуждать вопрос санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Санкции против Белоруссии обрекли Прибалтику на миграционный кризис
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Литва оказалась не готова к потоку нелегалов, хлынувшему из ближневосточных государств через Белоруссию после введения Европой санкций против республики. Жители стран Балтии убеждены, что миграционный кризис — ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на ограничения и поддержку противников действующей власти со стороны Евросоюза. Политик предупреждал, что безосновательная агрессия с применением инструмента санкций в отношении республики приведет к отказу Минска быть барьером на пути беженцев и наркотиков.
«Теперь будете сами их есть и ловить», — заявил Лукашенко.
В итоге предсказание президента сбылось: десятки мигрантов каждый день прибывают на территорию Литвы. Вильнюс был вынужден объявить в стране режим чрезвычайного положения.
Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции
Федеральное агентство новостей /
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени. По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Напомним, 7 июля мужчина с рюкзаком, из которого были видны провода, вошел в банк, пригрозил устроить взрыв, захватил в заложники трех сотрудников и потребовал выдать ему 15 миллионов рублей. Выяснилось, что злоумышленник испытывал проблемы с психическим здоровьем. На допросе он заявил, что действовал по приказу знаменитого актера.
Пляжи Сочи открылись после наводнения
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Власти Сочи завершают восстановительные работы после стихии, которая разрушила пляжи и подтопила десятки территорий и домовладений, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Мэр отметил, что город уже вернулся к обычному летнему функционированию после выхода рек из берегов. В первые сутки после удара стихии были очищены от мусора дома сочинцев и улицы. Затем были приведены в порядок пляжи. Завершается вывоз мусора с нескольких наиболее пострадавших пляжей Хостинского района. Напомним, на Сочи 4 и 5 июля обрушился ураган с ливнем. Один человек погиб, два сочинца пострадали. Были затоплены десятки территорий и домовладений Адлерского и Хостинского районов.