Захватчик заложников в банке сдался тюменской полиции. События дня

Литва оказалась не готова к потоку нелегалов, хлынувшему из ближневосточных государств через Белоруссию после введения Европой санкций против республики. Жители стран Балтии убеждены, что миграционный кризис — ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на ограничения и поддержку противников действующей власти со стороны Евросоюза. Политик предупреждал, что безосновательная агрессия с применением инструмента санкций в отношении республики приведет к отказу Минска быть барьером на пути беженцев и наркотиков.

«Теперь будете сами их есть и ловить», — заявил Лукашенко.

В итоге предсказание президента сбылось: десятки мигрантов каждый день прибывают на территорию Литвы. Вильнюс был вынужден объявить в стране режим чрезвычайного положения.