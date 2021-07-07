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Британские ученые создали метод выращивания мяса на растительной основе
Наука
Британские ученые создали метод выращивания мяса на растительной основе
pixabay.com

Лондон, 7 июля. Уникальный метод выращивания мяса на растительной основе изобрели исследователи из Великобритании. Работу провели в Университете Бата.

Специалисты предложили использовать целлюлозный каркас, за счет которого улучшается структура продукта. Ученые также обратили внимание, что консистенция некоторых трав схожа с характеристиками мяса, передает Journal of Biomedical Materials Research.

При помощи трав исследователи создали основу для выращивания мышечных клеток. Также они собрали рожь, мятлик и овсяницу, а затем удалили из них клетки. После ученые «заселили» оставшийся каркас миобластами. Благодаря этому растительному методу получилось сформировать трехмерную мышечную ткань.

Ряд продуктов может представлять опасность для организма в жару. Среди них оказались рыба, мясо курицы на кости и паштет, перечислил ранее шеф-повар Евгений Данко.

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ученые мясо растительная основа
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