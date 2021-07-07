Общественники призвали Италию прекратить финансирование Береговой охраны Ливии

Оксфорд, 7 июля. Международное объединение Oxfam Global обратилось к правительству Италии с требованием прекратить финансирование Береговой охраны Ливии. В качестве причины указывается гибель мигрантов в Средиземном море.

«Люди продолжают умирать вдоль центрального средиземноморского маршрута, о чем свидетельствуют постоянные кораблекрушения за последние несколько недель. Среди них — недавний инцидент недалеко от острова Лампедуза», — сказал советник «Оксфама» по гуманитарной политике в чрезвычайных ситуациях Паоло Пиццати.

Речь идет о нападении боевиков Береговой охраны Ливии на лодку с мигрантами, пытающимися добраться до Европы. Члены НПО Sea-Watch засняли случившееся на видео во время патрулирования в мальтийском поисково-спасательном районе.

Несмотря на этот инцидент, Совет министров Италии согласовал и утвердил выделение 500 тыс. евро в качестве экономической поддержки ливийским специалистам. Эти средства направлены на сдерживание беженцев, стремящихся перебраться с севера Африки в страны ЕС.

Паоло Пиццати выступил против финансирования береговой охраны, подчеркнув необходимость изменения подхода к прямому управлению миграционными потоками.

«По сути, мы движемся в том же направлении, где контрабанда и торговля людьми частично превращаются в содержание под стражей с нарушениями и насилием, о которых все знают, но ничего не предпринимают», — сказал он.

Советник Oxfam Global напомнил, что с 2017 года страны ЕС выделили Береговой охране Ливии более 32,6 млн евро. В итоге эти деньги пошли на пытки и надругательства над мигрантами, находящимися в спецучреждениях на западе государства.

После критики со стороны общественных организаций Евросоюз выступил с заявлением, что не поддерживает деятельность боевиков. Вместо этого они поощряют работу Главного управления береговой безопасности североафриканского государства, называя его «совсем другим органом».

В конце июня группа подростков-мигрантов из Сомали рассказала СМИ о бесчинствах, которые творятся в центрах содержания беженцев в Ливии. По словам 17-летней девушки, над ней надругались за просьбу сходить в туалет.