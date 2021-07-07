Подарок космополитам: западные вакцины от COVID-19 в России. Мнение Геннадия Онищенко

Две важные новости на фронтах борьбы с коронавирусом. Первая в мире российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» подтвердила свою эффективность и безопасность, сообщил авторитетнейший международный научный журнал Nature. Эксперты считают, что это важная веха на пути признания российской вакцины за рубежом. И вторая новость — подразделение американской компании Johnson & Johnson ведет переговоры о возможных поставках в Россию своей вакцины от коронавирусной инфекции.

О желании видеть на российском рынке западные вакцины от COVID-19, которыми можно было бы прививаться в том числе за плату, заявляет часть россиян, которых относят к антипрививочникам. Эти люди утверждают, что не против прививки как таковой, но по каким-то причинам не доверяют отечественным разработкам.

О своем отношении к допуску в Россию западных вакцин от COVID-19 в авторской колонке для ФАН рассказал депутат Госдумы, академик РАН, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

Вакцины от COVID-19 в подарок космополитам. Колонка Геннадия Онищенко

Мое мнение на эту тему — это мнение не политика, а врача. Для начала приведу пример: расскажу о ежегодной вакцинации против гриппа. Грипп к нам приходит каждый год, каждый год мы готовим три-четыре актуальные вакцины, в том числе детские, рассчитанные на новые штаммы. И каждый год у нас на рынке появляются западные противогриппозные вакцины, которые получают нашу регистрацию. Естественно, зарубежные препараты дороже для потребителя, иногда на порядок. Особенно если учесть, что в России для многих групп населения прививка от гриппа бесплатная. Но иностранные вакцины тоже имеют спрос, например, иногда их закупают предприятия для своих сотрудников.

Так что тут все в порядке: все космополиты, которые водятся в нашей стране, могут воспользоваться своим «правом на космополитизм», хотя, как вы понимаете, такой статьи в Конституции РФ нет.

Федеральное агентство новостей /

Думаю, этот принцип может быть распространен и на вакцины от коронавируса, не вижу тут какой-то проблемы. Если мы начнем политиканствовать на эту тему, это будет неправильно. Считаю, что это может нанести ущерб здравоохранению. Пусть люди имеют возможность выбирать и покупать, что им нравится.

Наши вакцины и от гриппа, и от COVID-19 по качеству не хуже зарубежных, а по некоторым показателям лучше, это уже подтверждено. При этом мы же допускаем на наш рынок актуальные иностранные вакцины против гриппа! Коронавирусная инфекция — как и грипп — тоже респираторная инфекция. Но если тут начнутся действия по принципу: «Ах, вы нашу вакцину не регистрируете, ну и мы вашу к нам не пустим», ничего хорошего в этом не будет. Такая тактика не будет способствовать заботе о здоровье людей.

Так что я за то, чтобы сделать «космополитам» подарок: пусть зарубежные вакцины будут у нас разрешены и пусть у людей будет выбор.