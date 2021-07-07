Старейшую киностудию «Ленфильм» могут признать банкротом

Санкт-Петербург, 7 июля. Старейшая отечественная киностудия «Ленфильм» может быть признана банкротом из-за серьезных финансовых трудностей и долгов.

Налоговая служба заморозила счета студии, снявшей легендарный фильм «Собачье сердце», в связи с долгами на 23 миллиона рублей. Кроме того, «Ленфильм» задолжал 4 миллиона рублей за коммунальные услуги — 2,3 миллиона из них за электроэнергию, 1,2 миллиона за газ и 230 тысяч за воду. Еще одна проблема студии — иск от ООО «Има Эко» на 7,75 миллиона рублей за неисполнение договора аренды, передает Telegram-канал Mash.

«Ленфильм» пытались признать банкротом еще в 2012 году, но тогда ВТБ предоставил студии кредит на 1,5 миллиарда рублей. Минкультуры пообещало выделить деньги на закрытие долга перед банком.

К тому же, студия получила штраф на 50 тысяч рублей за разрушающееся историческое здание на Каменноостровском проспекте. Представители «Ленфильма» говорили в суде, что у студии нет средств на оплату ремонта.

Ранее стало известно о планах «Ленфильма» создать фонд поддержки кинодебютантов. В него планировали направить средства от проката «Золотой коллекции» фильмов студии.