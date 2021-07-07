Энтомолог объяснил странное поведение пчел в крупных городах

Несколько дней назад по Сети разошлись фотографии нетипичного «пчелиного строительства». В Приморском районе Санкт-Петербурга насекомые воздвигли свой «Лахта-центр». А на следующий день в Каменске-Уральском заметили уникальную дислокацию крылатых на детской площадке. С чем связано такое поведение медоносов и что объединяет эти два случая, в разговоре с ФАН объяснил энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров.

Два необычных пчелиных роя запечатлели жители разных регионов страны. На Урале насекомые заняли лавочку во дворе жилого района. Улей обнаружили коммунальщики. По их мнению, подобная дислокация насекомых уникальна для региона. Ранее такого замечено не было.

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А в Петербурге пчелы облюбовали небольшое деревцо, плотное сборище пчел внешне напомнило жителям «Лахта-центр».

Может ли такое поведение полосатых крылатых вызывать опасения? В последнее время пчеловоды обеспокоены вымиранием полезных для человека насекомых из-за климатических изменений, паразитов, сокращения естественной среды обитания, а также пестицидов.

По мнению эксперта ФАН, на такое поведение пчел могут влиять различные факторы и, чтобы сделать однозначные выводы, необходимо знать состояние пчел, их рацион и другие переменные. Однако на первый взгляд поведение пчел опасений не вызывает.

«Вы наверняка слышали про такое явление, как полет имаго, или роение, когда из улья вылетает рой. Это такой вариант, когда хотя бы часть семьи бросает свой дом и улетает. Это обыденное явление в жизни пчел. Оно нужно специально для деления одной колонии на части», — говорит Захаров.

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По словам энтомолога, переживать за петербургских и уральских пчел не стоит. Он также предупредил, что для минимизации потерь пчеловодам и другим держателям хозяйства нужно быть предельно внимательными к своему делу всегда.

«Опасаться надо не только за пчел, но за все. Нужно беспокоиться обо всем хозяйстве, которое в ваших руках. Это естественно, если не следить за хозяйством, оно приходит в упадок, урожай падает, пчелы вымирают. Нужно вести хозяйство, и все будет в порядке», — подытожил эксперт.

В апреле текущего года жители Ростовской области обратились к представителям власти, заметив подозрительных лиц у границы. Позже погрануправление ФСБ России по Ростовской области сообщило о задержании контрабандистов, которые пытались провести через границу с Украиной два миллиона пчел.