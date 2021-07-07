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В Душанбе опровергли депортацию 2300 афганских пограничников в Кабул

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:21
Армия
В Душанбе опровергли депортацию 2300 афганских пограничников в Кабул
flickr.com/DSC_6183_small  /  isafmedia / CC BY 2.0

Душанбе, 7 июля. Большинство сотрудников афганских силовых структур, перешедших таджикскую границу за последнее время, остаются на территории Таджикистана.

Информированный источник в Комитете национальной безопасности (КНБ) Таджикистана опроверг депортацию 2300 афганских пограничников в Кабул, сообщает РИА Новости.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что власти Таджикистана под давлением движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) якобы отправили в Кабул всех афганских силовиков, укрывшихся на таджикской территории. Источник РИА в КНБ отметил, что в афганскую столицу было вывезено только 280 пограничников и солдат правительственной армии Афганистана.

Ранее сообщалось, почему талибам не удастся установить свой контроль над всей афганской территорией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан таджкистан
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