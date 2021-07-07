Стилист Сергей Зверев представит партию «Зеленые» на думских выборах

Москва, 7 июля. Известный российский парикмахер Сергей Зверев вошел в перечень кандидатов на выборы в Государственную думу восьмого созыва от партии «Зеленые».

Популярный стилист планирует участвовать в выборах как в качестве одномандатника, так и по федеральному списку. Он в рамках недавней пресс-конференции подтвердил свои намерения и добавил, что решение далось ему тяжело. Принять его подтолкнули люди, наблюдающие за экологической деятельностью телеведущего.

Ранее о планах баллотироваться заявил сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Необходимые для этого документы уже предоставлены, уточнили в краевой избирательной комиссии.