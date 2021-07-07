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Два человека получили ранения при стрельбе в Киеве

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:17
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе в Киеве
pexels.com

Киев, 7 июля. Правоохранитель и гражданское лицо пострадали в результате стрельбы в Голосеевском районе украинской столицы, сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.

В настоящий момент проводится операция по задержанию предполагаемого злоумышленника. Мужчина, как отметили в киевской полиции, заперся в своей квартире.

Ранее местные СМИ сообщали, что ранения получили двое полицейских. Мотивы, по которым стрелявший пошел на преступление, предстоит выяснить. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Киев стрельба пострадавшие
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