Два человека получили ранения при стрельбе в Киеве

Киев, 7 июля. Правоохранитель и гражданское лицо пострадали в результате стрельбы в Голосеевском районе украинской столицы, сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.

В настоящий момент проводится операция по задержанию предполагаемого злоумышленника. Мужчина, как отметили в киевской полиции, заперся в своей квартире.

Ранее местные СМИ сообщали, что ранения получили двое полицейских. Мотивы, по которым стрелявший пошел на преступление, предстоит выяснить. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.