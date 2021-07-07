Спецоперацию ФСБ по задержанию исламистов в трех городах России сняли на видео

Москва, 7 июля. Оперативники разгромили четыре ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Они накрыли ее членов в Пензе, Уфе и Челябинске.

Всего силовики задержали 15 исламистов, среди них были четыре главаря. Боевики действовали по указаниям людей из-за рубежа. Злоумышленники вели пропаганду терроризма в рамках конспиративных собраний среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

У мужчин в домах прошли обыски. Там изъяли запрещенные пропагандистские материалы. По данному факту возбуждены уголовные дела. Они находятся на стадии расследования.

1 Организация запрещена на территории РФ.