Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 12:54
12:52
Общество
Гендиректор «Ленфильма» опроверг сообщение о возможном банкротстве студии
12:50
Экономика
Увеличение числа корпоративных банкротств наблюдается в России
12:48
Общество
Кабмин рекомендовал регионам России соблюдать ограничения на массовые мероприятия
12:48
Происшествия
Спортивный тренер изгонял демонов из сестры своей жены жестоким сексуальным насилием
12:45
Весь мир
Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ
12:44
Армия
Песков объяснил, как страны НАТО могут избежать столкновения с РФ в Черном море
12:40
Общество
Манижа сравнила Фольклориаду в Уфе с Евровидением
12:39
Весь мир
Парламент Ливии перенес на 12 июля рассмотрение законопроекта о госбюджете
12:39
Политика
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна
12:35
Общество
Виктор Сухоруков озвучил причину ухода из Театра имени Моссовета
Все новости

Аналитики выяснили, сколько россияне готовы тратить на свадьбу
Экономика
Аналитики выяснили, сколько россияне готовы тратить на свадьбу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елизавета Акимова

Москва, 7 июля. Специалисты банков «Открытие» и РГС выяснили, какую сумму жители Российской Федерации готовы потратить на собственную свадьбу.

Как оказалось, россияне не сторонники пышных торжеств, сообщает общественно-политическая газета «Владимирские ведомости». Так, 10% респондентов готовы потратить на свадебную церемонию максимум 50 тысяч рублей.

Около 20% опрошенных россиян заявили, что их расходы могут составить от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 200 тысяч рублей готовы выделить на торжество 17% участников опроса. От 200 до 300 тысяч рублей потратят 9% россиян, а от 300 до 400 тысяч рублей — 6%.

Ранее аналитики выяснили, где в России граждане меньше всего тратят на продовольственные товары. Так, до 10 тысяч рублей в месяц расходуют на еду жители Челябинска.

Вернуться назад

свадьба траты расходы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru