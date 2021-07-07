Аналитики выяснили, сколько россияне готовы тратить на свадьбу

Москва, 7 июля. Специалисты банков «Открытие» и РГС выяснили, какую сумму жители Российской Федерации готовы потратить на собственную свадьбу.

Как оказалось, россияне не сторонники пышных торжеств, сообщает общественно-политическая газета «Владимирские ведомости». Так, 10% респондентов готовы потратить на свадебную церемонию максимум 50 тысяч рублей.

Около 20% опрошенных россиян заявили, что их расходы могут составить от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 200 тысяч рублей готовы выделить на торжество 17% участников опроса. От 200 до 300 тысяч рублей потратят 9% россиян, а от 300 до 400 тысяч рублей — 6%.

Ранее аналитики выяснили, где в России граждане меньше всего тратят на продовольственные товары. Так, до 10 тысяч рублей в месяц расходуют на еду жители Челябинска.