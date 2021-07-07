Зак Снайдер снимет свою версию «Звездных войн»

Вашингтон, 7 июля. Американский кинорежиссер Зак Снайдер готовит свою версию «Звездных войн». Проект будет реализован вместе со стриминговой платформой Netflix.

Как стало известно THR, речь идет о картине «Мятежная Луна». Снайдер срежиссирует фильм, а также будет соавтором сценария, который напишет Курт Джонстад.

Снайдер вынашивал идею на протяжении десяти лет. Он, вдохновившись «Семи самураями» Акиры Куросавы, хотел создать историю о группе джедаев после шестого эпизода «Звездных войн».

В обновленном сюжете события будут происходить во время, когда мирной колонии на краю галактики угрожает армия тиранического правителя. Чтобы спастись, отчаянные жители отправляют молодую женщину с таинственным прошлым на поиски союзников с других планет.

Зак Снайдер задумал снять религиозно-порнографический фильм. Он признался, что давно хотел это сделать, но не было такой возможности.