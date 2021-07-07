Южнокорейская группа BTS показала тизер клипа на песню Permission to Dance

Сеул, 7 июля. Южнокорейский бойзбенд BTS порадовал фанатов новым видео. Группа показала тизер клипа на песню Permission to Dance.

Короткий ролик появился на YouTube-канале HYBE LABELS 6 июля. В тизере участники группы танцуют в пустыне на фоне прачечной. Солисты BTS исполнили в ролике фразу из трека.

«Нам не нужно разрешение танцевать», — спели участники южнокорейского коллектива на английском языке.

Исполнители из BTS появились в тизере в ковбойских образах. Премьера клипа Permission to Dance намечена на 9 июля.

Трек Butter группы BTS установил сразу несколько рекордов Гиннесса. Например, песня набрала свыше 11 миллионов загрузок и прослушиваний на сервисе Spotify за первые сутки после публикации.