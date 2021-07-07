Минобороны РФ сообщило о сопровождении американского самолета над Черным морем

Москва, 7 июля. Два российских истребителя Су-30 были подняты в небо для сопровождения американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon над Черным морем.

Как отмечается в сообщении Министерства обороны России, истребители из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота были подняты в воздух с целью не допустить нарушения воздушных границ страны.

Они сопроводили патрульный противолодочный самолет ВМС США и вернулись на аэропорт базирования. Полет Су-30 проходил в рамках международных правил использования воздушного пространства.

Ранее ВКС РФ поднимали в небо истребитель Су-30СМ для сопровождения американского самолета-разведчика RC-135 над Охотским морем.