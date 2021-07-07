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Назван победитель демократических праймериз в Нью-Йорке
Весь мир
Назван победитель демократических праймериз в Нью-Йорке
Prt Scr twitter.com  /  @ericadamsfornyc

Нью-Йорк, 7 июля. Бывший полицейский и глава Бруклина Эрик Адамс одержал победу на внутрипартийных выборах Демократической партии в Нью-Йорке. Он может стать вторым чернокожим мэром одного из крупнейших городов США. Об этом сообщает The New York Times.

Ближайшими соперниками Адамса были помощница действующего мэра Билла де Блазио Майя Вайли и экс-глава санитарной службы Кэтрин Гарсия. Бывшего полицейского в итоге поддержали 50,5% граждан, что на 8,4 тыс. голосов больше, чем у Гарсии (49,5%).

«Историческая, разнообразная коалиция пяти районов, возглавляемая жителями рабочего класса Нью-Йорка, привела нас к победе на демократических праймериз на пост мэра. Теперь мы должны сосредоточиться на победе в ноябре. Чтобы мы могли выполнить обещания для тех, кто испытывает трудности, кто не имеет достаточных услуг и кто стремится к безопасному, справедливому и доступному будущему в Нью-Йорке», — прокомментировал он результат праймериз.

Адамс — бывший сенатор штата Нью-Йорк и капитан полиции в отставке. Один из ключевых его тезисов — жестокая борьба с преступностью. Он также является ярым противником лозунга, который часто звучал во время протестов в честь убитого афроамериканца Джорджа Флойда — Defund the police («Лишим полицию финансирования». — Прим. ред.).

В случае победы политик станет вторым чернокожим мэром Нью-Йорка. Первым был Дэвид Динкинс, он занимал этот пост с 1990 по 1993 год.

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