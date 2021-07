Назван победитель демократических праймериз в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 7 июля. Бывший полицейский и глава Бруклина Эрик Адамс одержал победу на внутрипартийных выборах Демократической партии в Нью-Йорке. Он может стать вторым чернокожим мэром одного из крупнейших городов США. Об этом сообщает The New York Times.

Breaking News: Eric Adams won the Democratic nomination for mayor of New York City, according to The Associated Press, putting him on track to become the second Black mayor in the history of the nation’s largest city. https://t.co/GNbrxPjPn6