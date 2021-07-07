Назван победитель демократических праймериз в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 7 июля. Бывший полицейский и глава Бруклина Эрик Адамс одержал победу на внутрипартийных выборах Демократической партии в Нью-Йорке. Он может стать вторым чернокожим мэром одного из крупнейших городов США. Об этом сообщает The New York Times.

Breaking News: Eric Adams won the Democratic nomination for mayor of New York City, according to The Associated Press, putting him on track to become the second Black mayor in the history of the nation’s largest city. https://t.co/GNbrxPjPn6 — The New York Times (@nytimes) July 6, 2021

Ближайшими соперниками Адамса были помощница действующего мэра Билла де Блазио Майя Вайли и экс-глава санитарной службы Кэтрин Гарсия. Бывшего полицейского в итоге поддержали 50,5% граждан, что на 8,4 тыс. голосов больше, чем у Гарсии (49,5%).

«Историческая, разнообразная коалиция пяти районов, возглавляемая жителями рабочего класса Нью-Йорка, привела нас к победе на демократических праймериз на пост мэра. Теперь мы должны сосредоточиться на победе в ноябре. Чтобы мы могли выполнить обещания для тех, кто испытывает трудности, кто не имеет достаточных услуг и кто стремится к безопасному, справедливому и доступному будущему в Нью-Йорке», — прокомментировал он результат праймериз.

Адамс — бывший сенатор штата Нью-Йорк и капитан полиции в отставке. Один из ключевых его тезисов — жестокая борьба с преступностью. Он также является ярым противником лозунга, который часто звучал во время протестов в честь убитого афроамериканца Джорджа Флойда — Defund the police («Лишим полицию финансирования». — Прим. ред.).

В случае победы политик станет вторым чернокожим мэром Нью-Йорка. Первым был Дэвид Динкинс, он занимал этот пост с 1990 по 1993 год.