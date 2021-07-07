Активисты попросили у Путина политического убежища для Мэрилина Мэнсона

Бийск, 7 июля. Российские активисты обратились к властям с просьбой предоставить политическое убежище и жилье в Алтайском крае рок-певцу Мэрилину Мэнсону.

Авторы инициативы создали соответствующую петицию на портале change.org. Предложение поступило в связи с новостью о намерении музыканта сдаться американским правоохранителям после обвинений в нападении.

«У нас есть все основания опасаться, что на родине господину Уорнеру (настоящая фамилия Мэнсона. — Прим. ФАН) не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство», — говорится в петиции.

Активисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить рок-певцу российское гражданство, пишет «Алтайская правда». Кроме того, россияне призвали правительство Алтайского края выделить Мэнсону жилье в Бийске. По мнению авторов инициативы, это поможет укреплению культурной жизни региона. По состоянию на утро 7 июля петицию подписали 218 человек.

Бывшая возлюбленная Мэрилина Мэнсона обвиняла музыканта в насильственных действиях сексуального характера. По словам женщины, певец также угрожал ей расправой.