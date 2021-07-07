Житель Читы из-за громкой музыки расстрелял резвившуюся в автомобиле парочку

Забайкальский край, 7 июля. Житель Читы из-за громкой музыки убил молодую женщину и тяжело ранил ее ухажера, которые находились в автомобиле. Как стало известно ФАН, стражи порядка задержали скрывшегося с места происшествия подозреваемого у знакомой в пригороде Читы.

В дежурную часть полиции 6 июля поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. На место событий выдвинулся наряд патрульно-постовой службы. Они обнаружили в припаркованной машине мертвую 39-летнюю женщину и ее приятеля с тяжелыми ранениями и в бессознательном состоянии.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек». Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления жителя Читы», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Мужчина не стал отпираться и на допросе. Он полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Женщина вместе с 40-летним приятелем развлекалась в автомобиле, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Из авто на всю округу доносилась музыка. Примерно в 4 часа утра к паре подошел мужчина, который проживает в одном из близлежащих домов. Он попросил сделать потише магнитолу. Однако потерпевшие проигнорировали просьбу местного жителя».

Возмущенный 56-летний человек зашел к себе в квартиру, взял огнестрельное оружие и вновь спустился во двор, к той самой машине.

«Подозреваемый сделал три выстрела в сторону пары. Женщина погибла на месте. Она находилась в это время на коленях у своего знакомого. Водителю пуля попал в лицо и разворотила грудную клетку. Сейчас он находится в реанимации местной больницы. Врачи делают осторожные прогнозы о его выздоровлении. Однако уже сейчас понятно, что ему в любом случае понадобится помощь пластического хирурга».

После выстрелов жилец дома сбежал с места преступления. Его задержали с помощью бойцов Росгвардии в поселке Каштак, практически по горячим следам. Там он прятался у знакомой женщины. У него изъяли самодельное устройство для производства выстрелов.

Сейчас подозреваемый находится в местном изоляторе временного содержания. Следователи планируют выйти с ходатайством об его аресте на время следствия.