Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 12:53
12:50
Экономика
Увеличение числа корпоративных банкротств наблюдается в России
12:48
Общество
Кабмин рекомендовал регионам России соблюдать ограничения на массовые мероприятия
12:48
Происшествия
Спортивный тренер изгонял демонов из сестры своей жены жестоким сексуальным насилием
12:45
Весь мир
Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ
12:44
Армия
Песков объяснил, как страны НАТО могут избежать столкновения с РФ в Черном море
12:40
Общество
Манижа сравнила Фольклориаду в Уфе с Евровидением
12:39
Весь мир
Парламент Ливии перенес на 12 июля рассмотрение законопроекта о госбюджете
12:39
Политика
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна
12:35
Общество
Виктор Сухоруков озвучил причину ухода из Театра имени Моссовета
12:35
Политика
Песков констатировал «подмороженное» состояние отношений России и Британии
Все новости

Житель Читы из-за громкой музыки расстрелял резвившуюся в автомобиле парочку

Происшествия
Житель Читы из-за громкой музыки расстрелял резвившуюся в автомобиле парочку
pixabay.com  /  White_Bull_Films

Забайкальский край, 7 июля. Житель Читы из-за громкой музыки убил молодую женщину и тяжело ранил ее ухажера, которые находились в автомобиле. Как стало известно ФАН, стражи порядка задержали скрывшегося с места происшествия подозреваемого у знакомой в пригороде Читы.

В дежурную часть полиции 6 июля поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. На место событий выдвинулся наряд патрульно-постовой службы. Они обнаружили в припаркованной машине мертвую 39-летнюю женщину и ее приятеля с тяжелыми ранениями и в бессознательном состоянии.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек». Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления жителя Читы», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Мужчина не стал отпираться и на допросе. Он полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Женщина вместе с 40-летним приятелем развлекалась в автомобиле, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Из авто на всю округу доносилась музыка. Примерно в 4 часа утра к паре подошел мужчина, который проживает в одном из близлежащих домов. Он попросил сделать потише магнитолу. Однако потерпевшие проигнорировали просьбу местного жителя».

Возмущенный 56-летний человек зашел к себе в квартиру, взял огнестрельное оружие и вновь спустился во двор, к той самой машине.

«Подозреваемый сделал три выстрела в сторону пары. Женщина погибла на месте. Она находилась в это время на коленях у своего знакомого. Водителю пуля попал в лицо и разворотила грудную клетку. Сейчас он находится в реанимации местной больницы. Врачи делают осторожные прогнозы о его выздоровлении. Однако уже сейчас понятно, что ему в любом случае понадобится помощь пластического хирурга».

После выстрелов жилец дома сбежал с места преступления. Его задержали с помощью бойцов Росгвардии в поселке Каштак, практически по горячим следам. Там он прятался у знакомой женщины. У него изъяли самодельное устройство для производства выстрелов.

Сейчас подозреваемый находится в местном изоляторе временного содержания. Следователи планируют выйти с ходатайством об его аресте на время следствия.

Вернуться назад

музыка убийство уголовное дело оружие чита
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru