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Эксперт Притчин: талибам не удастся взять под контроль весь Афганистан

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:00
Армия
Эксперт Притчин: талибам не удастся взять под контроль весь Афганистан
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Москва, 7 июля. Обстановка на севере Афганистана резко ухудшилась из-за «психологического эффекта» от быстрого вывода войск США и НАТО из горной страны, считает эксперт Станислав Притчин.

Боевикам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) не удастся взять под свой контроль всю территорию Афганистана, заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН в интервью изданию Lenta.ru.

«Американцы как сила, поддерживающая афганские власти, пропала... «Талибан» почувствовал, что есть возможность для наращивания своего ареала контроля», — подчеркнул эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

Притчин уверен, что талибы не смогут эффективно контролировать все афганские провинции. Этому могут помешать как правительственные войска, так и боевики других радикальных группировок, отметил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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