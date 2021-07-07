Эксперт Притчин: талибам не удастся взять под контроль весь Афганистан

Москва, 7 июля. Обстановка на севере Афганистана резко ухудшилась из-за «психологического эффекта» от быстрого вывода войск США и НАТО из горной страны, считает эксперт Станислав Притчин.

Боевикам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) не удастся взять под свой контроль всю территорию Афганистана, заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН в интервью изданию Lenta.ru.

«Американцы как сила, поддерживающая афганские власти, пропала... «Талибан» почувствовал, что есть возможность для наращивания своего ареала контроля», — подчеркнул эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

Притчин уверен, что талибы не смогут эффективно контролировать все афганские провинции. Этому могут помешать как правительственные войска, так и боевики других радикальных группировок, отметил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.