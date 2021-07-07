Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 12:53
12:50
Экономика
Увеличение числа корпоративных банкротств наблюдается в России
12:48
Общество
Кабмин рекомендовал регионам России соблюдать ограничения на массовые мероприятия
12:48
Происшествия
Спортивный тренер изгонял демонов из сестры своей жены жестоким сексуальным насилием
12:45
Весь мир
Полицейские в Техасе убили мужчину, напавшего на сотрудников СМИ
12:44
Армия
Песков объяснил, как страны НАТО могут избежать столкновения с РФ в Черном море
12:40
Общество
Манижа сравнила Фольклориаду в Уфе с Евровидением
12:39
Весь мир
Парламент Ливии перенес на 12 июля рассмотрение законопроекта о госбюджете
12:39
Политика
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Пашиняна
12:35
Общество
Виктор Сухоруков озвучил причину ухода из Театра имени Моссовета
12:35
Политика
Песков констатировал «подмороженное» состояние отношений России и Британии
Все новости

Минфин РФ может выпустить новый пакет еврооблигаций в этом году

  /   Обновлено: 07 июля 2021 11:50
Экономика
Минфин РФ может выпустить новый пакет еврооблигаций в этом году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 7 июля. Министр финансов Антон Силуанов не исключил дополнительной эмиссии евробондов в 2021 году.

Облигации в евро на сумму в 1,5 млрд долларов может выпустить Министерство финансов РФ в течение 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Глава ведомства Антон Силуанов поделился возможными планами Минфина в интервью Bloomberg. Он отметил, что министерство предпочло бы брать в долг по более выгодным ставкам, однако с учетом существования санкций условия являются приемлемыми.

Предыдущее размещение произошло в мае этого года. Еврооблигации на сумму в 500 млн евро были выпущены с погашением в 2027 году и на сумму 1 млрд евро с погашением в 2036 году. Уровень доходности к погашению — 1,37% и 2,65%.

Минфин России проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа на общую сумму в 20 млрд рублей.

Вернуться назад

евробонды облигации Минфин России
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru