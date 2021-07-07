Минфин РФ может выпустить новый пакет еврооблигаций в этом году

Москва, 7 июля. Министр финансов Антон Силуанов не исключил дополнительной эмиссии евробондов в 2021 году.

Облигации в евро на сумму в 1,5 млрд долларов может выпустить Министерство финансов РФ в течение 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Глава ведомства Антон Силуанов поделился возможными планами Минфина в интервью Bloomberg. Он отметил, что министерство предпочло бы брать в долг по более выгодным ставкам, однако с учетом существования санкций условия являются приемлемыми.

Предыдущее размещение произошло в мае этого года. Еврооблигации на сумму в 500 млн евро были выпущены с погашением в 2027 году и на сумму 1 млрд евро с погашением в 2036 году. Уровень доходности к погашению — 1,37% и 2,65%.

Минфин России проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа на общую сумму в 20 млрд рублей.