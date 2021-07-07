Экологические инициативы стран Ближнего Востока ведут к рекордному снижению цен на водород

Развитие проектов «зеленой» энергетики позволит существенно снизить затраты на производство водорода (H 2 ), не нанося ущерба окружающей среде. В одном из последних отчетов Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency — IRENA) отмечается, что особенно эта тенденция может быть ощутима на Ближнем Востоке.

Renewable Power Generation Costs in 2020, the latest edition of @IRENA's annual report, shows that costs for renewable technologies continued to fall significantly year-on-year.#Renewables increasingly beat existing coal plants on operating costs too: https://t.co/I8yOAvQjOC pic.twitter.com/UsAwIev9m7 — IRENA (@IRENA) July 2, 2021

Как развивающиеся государства региона применяют возобновляемые источники энергии, какой вклад в развитие экологичных технологий привносят ближневосточные страны и почему это влияет на стоимость добычи «чистого» углерода — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Производственные особенности — влияние на экологию

В настоящее время есть три типа производства водорода:

Серый — паровой риформинг углеводородов, CO 2 от производства выделяется в воздух.

Синий — паровая конверсия ископаемых источников, CO 2 может извлекаться и использоваться в других химических процессах, не исключены утечки в атмосферу при производстве.

Зеленый — электролиз дистиллированной воды: жидкость разделяется на водород и кислород, CO 2 не выделяется.

В то время как «серая» и «синяя» методики выработки H 2 сегодня являются наиболее популярными и дешевыми, внедрение «зеленых» технологий набирает обороты.

Уже сейчас ближневосточные страны — экспортеры нефти могут продемонстрировать рекордное снижение тарифов на водород, произведенный экологически чистыми методами.

@AssaadRazzouk: 'Low-cost green hydrogen is here, based on solar prices in Middle East says @IRENA:



>Solar tariffs under US$1.57c/ kWh in Middle East enable green hydrogen at $1.62/kg H2

> Competes with fossil gas hydr… pic.twitter.com/VsfGga3Vym, see more https://t.co/06UPJutIft — Green Tech Watcher (@CleantechWatch) June 26, 2021

«Зеленый» водород идет на Ближний Восток

Согласно последнему отчету IRENA, уже сейчас применение электролиза воды в производстве H 2 на территории Саудовской Аравии дает возможность получить килограмм «зеленого» водорода стоимостью 1,62 доллара.

Добиться такого показателя удалось за счет увеличения числа солнечных электростанций и ветряных генераторов — вырабатываемую на них энергию можно использовать для производства топлива по экологичным технологиям.

«Это выгодно отличается от гипотетической стоимости парового риформинга метана в природном газе с сегодняшними затратами на улавливание, использование и хранение углерода (CCUS), которые составляют от 1,45 до 2,40 долларов за килограмм H 2 », — говорится в документе.

Экологичная энергия как стимул развития

Аналитики IRENA отмечают, что развитие возобновляемых источников энергии способствует снижению стоимости получаемого с их помощью электричества. На данный момент рекордно низкие ставки на него фиксируются в Катаре (0,0157 доллара за киловатт-час), ОАЭ (0,0135 доллара за киловатт-час) и Саудовской Аравии (0,0104 доллара за киловатт-час). Данная тенденция особенно явно прослеживается в последние 18 месяцев.

Активное внедрение «зеленой» энергетики ускоряет перспективу использования других экологически чистых технологий, среди которых производство водорода занимает не последнее место.

Discover more about the upcoming green ammonia facility from Helios Industry in KIZAD which is capable of producing 200,000 tonnes of ammonia from 40,000 tonnes of green hydrogen every year. #inAbuDhabi. #sustainability #solarpower pic.twitter.com/MKWclg7rhq — KIZAD (@KizadUAE) July 7, 2021

Общая тенденция

В отчете агентства сказано, что в 2020 году в мире затраты на возобновляемые источники электричества оказались ниже, чем на ископаемое топливо.

NEW edition of @IRENA's annual "Renewable Power Generation Costs" report finds that the share of #renewableenergy that achieved lower costs than the most competitive #fossilfuel option almost doubled in 2020.



Learn more here: https://t.co/g5mJfLdSGl pic.twitter.com/B0mBbdMclQ — IRENA (@IRENA) June 25, 2021

Так, на концентрированную солнечную энергию в прошлом году тратили меньше на 16%, а на ветровую — на 13%. Однако в то же время стоимость фотоэлектрических панелей и ветряков снизилась на 7 и 9% соответственно. То есть уменьшение вложений вовсе не означает утрату интереса к этим технологиям. Напротив, проекты данного направления активно развиваются, а производство оборудования существенно увеличивается, что и позволяет снизить цену на него.

На фоне этого преобладание угля, как наиболее дешевого источника топлива, может быть поставлено под сомнение, особенно в развивающихся странах Ближнего Востока. Это же можно сказать и про нефть, которая нередко также используется для выработки электричества в регионе.

«Сегодня возобновляемые источники — это самый дешевый способ получения энергии», — заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

"Today, #renewables are the cheapest source of power," says IRENA DG @flacamera.



Explore the key highlights of our NEW report, Renewable Power Generation Costs in 2020 & learn how renewables provide an economically attractive phase-out agenda for gov'ts: https://t.co/MqvulBdhd6 — IRENA (@IRENA) June 28, 2021

Страны G20 и другие государства с развивающейся экономикой начали путь к прекращению глобального финансирования угля, что свидетельствует об общем переходе к экологически чистым технологиям.

«Мы не можем допустить двойного пути перехода к энергетике, при котором одни страны быстро становятся «зелеными», а другие остаются в ловушке системы прошлого, основанной на ископаемых», — считает гендиректор Международного агентства по возобновляемой энергии.

Ближневосточные инициативы

Теперь ведущие страны Ближнего Востока все чаще ставят акцент на развитии альтернативных источников электричества. Данная мера позволяет сделать еще один шаг к диверсификации экономики, а также способствует развитию технологий, имеющих хороший экспортный потенциал.

Федеральное агентство новостей /

Суверенный фонд Абу-Даби спонсирует эмиратскую компанию Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), занимающуюся экологичными и возобновляемыми видами энергетики. Так, недавно организация начала глобальную программу «За устойчивое будущее», направленную на развитие соответствующих технологий.

Сейчас в Абу-Даби уже функционирует крупнейшая в мире солнечная электростанция Noor Abu Dhabi, но к концу десятилетия Эмираты планируют достроить в Дубае и другую, еще крупнее — Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

В столичном эмирате также сейчас создается новый экогород Масдар-Сити, который будет полностью обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии.

И все эти проекты реализуются в дополнение к недавнему запуску в стране атомной электростанции «Барака», ставшей частью глобального энергетического плана ОАЭ.

Федеральное агентство новостей /

При этом Эмираты концентрируются не только на проектах внутри страны — деятельность компании Masdar сейчас уже распространяется на ряд государств Ближнего Востока, а также Центральной и Юго-Восточной Азии.

Федеральное агентство новостей /

Не отстает от ОАЭ и Саудовская Аравия. Как ранее заявлял наследный принц Мухаммад бин Салман, в ближайшей перспективе его страна должна стать лидером в создании «зеленого мира будущего». В рамках государственной программы Vision 2030 Эр-Рияд планирует завершить первый этап глобальной перестройки страны и ряд важных энергетических проектов.

Федеральное агентство новостей /

Вложения в «зеленую» энергетику уже оправдывают себя, однако это можно назвать лишь началом пути.

Ближний Восток богат не только нефтью, но и пустынями, опаляемыми жарким солнцем и обдуваемыми горячими ветрами. Теперь развивающиеся страны региона находят выгоду и из данной особенности, преобразовывая ее в ценный ресурс.

Это еще более ускоряет развитие соответствующих технологий, поскольку добиться снижения их стоимости сейчас помогает именно массовый выпуск оборудования. Теперь возобновляемые источники энергии становятся новым стимулом для глобальных изменений. Для эффективной борьбы с изменением климата к использованию солнечных и ветряных электростанций необходимо привлечь большее количество стран по всему миру. Остается надеяться, что вклад ближневосточных лидеров в данную индустрию поможет развитию отрасли.