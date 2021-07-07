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Экологические инициативы стран Ближнего Востока ведут к рекордному снижению цен на водород
Весь мир
Экологические инициативы стран Ближнего Востока ведут к рекордному снижению цен на водород
Федеральное агентство новостей  / 

Развитие проектов «зеленой» энергетики позволит существенно снизить затраты на производство водорода (H2), не нанося ущерба окружающей среде. В одном из последних отчетов Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency — IRENA) отмечается, что особенно эта тенденция может быть ощутима на Ближнем Востоке.

Как развивающиеся государства региона применяют возобновляемые источники энергии, какой вклад в развитие экологичных технологий привносят ближневосточные страны и почему это влияет на стоимость добычи «чистого» углерода  — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Производственные особенности — влияние на экологию

В настоящее время есть три типа производства водорода:

  • Серый — паровой риформинг углеводородов, CO2 от производства выделяется в воздух.

  • Синий — паровая конверсия ископаемых источников, CO2 может извлекаться и использоваться в других химических процессах, не исключены утечки в атмосферу при производстве.

  • Зеленый — электролиз дистиллированной воды: жидкость разделяется на водород и кислород, CO2 не выделяется.

В то время как «серая» и «синяя» методики выработки H2 сегодня являются наиболее популярными и дешевыми, внедрение «зеленых» технологий набирает обороты.

Уже сейчас ближневосточные страны — экспортеры нефти могут продемонстрировать рекордное снижение тарифов на водород, произведенный экологически чистыми методами.

«Зеленый» водород идет на Ближний Восток

Согласно последнему отчету IRENA, уже сейчас применение электролиза воды в производстве H2 на территории Саудовской Аравии дает возможность получить килограмм «зеленого» водорода стоимостью 1,62 доллара.

Добиться такого показателя удалось за счет увеличения числа солнечных электростанций и ветряных генераторов — вырабатываемую на них энергию можно использовать для производства топлива по экологичным технологиям.

«Это выгодно отличается от гипотетической стоимости парового риформинга метана в природном газе с сегодняшними затратами на улавливание, использование и хранение углерода (CCUS), которые составляют от 1,45 до 2,40 долларов за килограмм H2», — говорится в документе.

Экологичная энергия как стимул развития

Аналитики IRENA отмечают, что развитие возобновляемых источников энергии способствует снижению стоимости получаемого с их помощью электричества. На данный момент рекордно низкие ставки на него фиксируются в Катаре (0,0157 доллара за киловатт-час), ОАЭ (0,0135 доллара за киловатт-час) и Саудовской Аравии (0,0104 доллара за киловатт-час). Данная тенденция особенно явно прослеживается в последние 18 месяцев.

Активное внедрение «зеленой» энергетики ускоряет перспективу использования других экологически чистых технологий, среди которых производство водорода занимает не последнее место.

Общая тенденция

В отчете агентства сказано, что в 2020 году в мире затраты на возобновляемые источники электричества оказались ниже, чем на ископаемое топливо.

Так, на концентрированную солнечную энергию в прошлом году тратили меньше на 16%, а на ветровую — на 13%. Однако в то же время стоимость фотоэлектрических панелей и ветряков снизилась на 7 и 9% соответственно. То есть уменьшение вложений вовсе не означает утрату интереса к этим технологиям. Напротив, проекты данного направления активно развиваются, а производство оборудования существенно увеличивается, что и позволяет снизить цену на него.

На фоне этого преобладание угля, как наиболее дешевого источника топлива, может быть поставлено под сомнение, особенно в развивающихся странах Ближнего Востока. Это же можно сказать и про нефть, которая нередко также используется для выработки электричества в регионе.

«Сегодня возобновляемые источники — это самый дешевый способ получения энергии», — заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера.

Страны G20 и другие государства с развивающейся экономикой начали путь к прекращению глобального финансирования угля, что свидетельствует об общем переходе к экологически чистым технологиям.

«Мы не можем допустить двойного пути перехода к энергетике, при котором одни страны быстро становятся «зелеными», а другие остаются в ловушке системы прошлого, основанной на ископаемых», — считает гендиректор Международного агентства по возобновляемой энергии.

Ближневосточные инициативы

Теперь ведущие страны Ближнего Востока все чаще ставят акцент на развитии альтернативных источников электричества. Данная мера позволяет сделать еще один шаг к диверсификации экономики, а также способствует развитию технологий, имеющих хороший экспортный потенциал.

«Зеленые» инициативы Ближнего Востока ведут к рекордному снижению цен на водород
Федеральное агентство новостей  / 

Суверенный фонд Абу-Даби спонсирует эмиратскую компанию Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), занимающуюся экологичными и возобновляемыми видами энергетики. Так, недавно организация начала глобальную программу «За устойчивое будущее», направленную на развитие соответствующих технологий.

Сейчас в Абу-Даби уже функционирует крупнейшая в мире солнечная электростанция Noor Abu Dhabi, но к концу десятилетия Эмираты планируют достроить в Дубае и другую, еще крупнее — Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

В столичном эмирате также сейчас создается новый экогород Масдар-Сити, который будет полностью обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии.

И все эти проекты реализуются в дополнение к недавнему запуску в стране атомной электростанции «Барака», ставшей частью глобального энергетического плана ОАЭ.

Запуск АЭС «Барака» стал частью глобального энергетического плана ОАЭ — прочитать подробности
Федеральное агентство новостей  / 

При этом Эмираты концентрируются не только на проектах внутри страны — деятельность компании Masdar сейчас уже распространяется на ряд государств Ближнего Востока, а также Центральной и Юго-Восточной Азии.

«Зеленые» инициативы Ближнего Востока ведут к рекордному снижению цен на водород
Федеральное агентство новостей  / 

Не отстает от ОАЭ и Саудовская Аравия. Как ранее заявлял наследный принц Мухаммад бин Салман, в ближайшей перспективе его страна должна стать лидером в создании «зеленого мира будущего». В рамках государственной программы Vision 2030 Эр-Рияд планирует завершить первый этап глобальной перестройки страны и ряд важных энергетических проектов.

«Зеленые» инициативы Ближнего Востока ведут к рекордному снижению цен на водород
Федеральное агентство новостей  / 

Вложения в «зеленую» энергетику уже оправдывают себя, однако это можно назвать лишь началом пути.

Ближний Восток богат не только нефтью, но и пустынями, опаляемыми жарким солнцем и обдуваемыми горячими ветрами. Теперь развивающиеся страны региона находят выгоду и из данной особенности, преобразовывая ее в ценный ресурс.

Это еще более ускоряет развитие соответствующих технологий, поскольку добиться снижения их стоимости сейчас помогает именно массовый выпуск оборудования. Теперь возобновляемые источники энергии становятся новым стимулом для глобальных изменений. Для эффективной борьбы с изменением климата к использованию солнечных и ветряных электростанций необходимо привлечь большее количество стран по всему миру. Остается надеяться, что вклад ближневосточных лидеров в данную индустрию поможет развитию отрасли.

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