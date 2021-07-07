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Свинья-оракул выбрала победителя полуфинала Евро-2020
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Свинья-оракул выбрала победителя полуфинала Евро-2020

Свинка Сьюзи, живущая на ферме Осберн в Великобритании, сделала свой прогноз результатов полуфинала Чемпионата мира по футболу. Она успела прославиться на весь мир своими предсказаниями: с самых первых матчей Евро-2020 ей удавалось практически безошибочно определять победителя.

«С тем, что у нее есть экстрасенсорные способности, сложно поспорить. Она, действительно, немного промахнулась с матчем, в котором играла Шотландия, и предсказала победу Англии, но в остальном у нее довольно хороший послужной список. Я бы сказал, что у нее он такой же, как и у любого из телевизионных экспертов», – рассказала менеджер фермы Хью Столлидей.

Свинке, которую называют настоящим патриотом, предстоял непростой выбор. Ей нужно было выбрать между двумя ведрами с едой, одно из которых было помечено флагом Англии, а другое — флагом Дании. Сьюзи долго думала и сначала решила отдать победу Дании, но потом все же повернула мордочку в сторону Англии.

«Сьюзи сделала правильный выбор. Она отдала победу Англии. Она немного подумала о Дании, но шестое чувство ей подсказало, что Англия обыграет Данию вечером», – отметил местный комик Хэл Бэндсон.

Матч полуфинала Евро-2020 состоится 7 июля в 22.00 по московскому времени. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся команды Англии и Дании.

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футбол великобритания спорт животные развлечения евро-2020
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