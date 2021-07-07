Буйный любитель шоколада из Саранска ответит перед судом

Саранск, 7 июля. Житель столицы Мордовии предстанет перед судом за несколько преступлений. Он пытался убить собутыльника, напал на полицейского-водителя и вынес из магазина шоколад на пять тысяч рублей.

Во время посиделок 22 летний мужчина и его приятель сильно повздорили. Тогда обвиняемый пырнул ножом собутыльника, задев шею и плечо. Изрезанный молодой человек смог покинуть помещение и обратиться за помощью к медикам.

Несостоявшегося убийцу нашли стражи порядка и доставили в отделение полиции. Однако и там преступник отличился.

«Находясь в отделе, обвиняемый ударил кулаком по лицу, а затем несколько раз по ноге полицейского-водителя, причинив ему ушиб мягких тканей лица, кровоподтек правой голени», — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии.

Следователи выяснили, что мужчина замечен и в другом преступлении. Он вынес из магазина шоколад на пять тысяч рублей. За свои злодеяния буйный сладкоежка ответит перед судом.

Ранее ФАН писал об убийстве в Тульской области. Местный житель лишил жизни грабителей и пытался избавиться от их тел.