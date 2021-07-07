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Ситуацию с жильем для инвалида-колясочника из Ростова рассматривают в СК России
Общество
Ситуацию с жильем для инвалида-колясочника из Ростова рассматривают в СК России
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Ростов-на-Дону, 7 июля. Накануне  ФАН сообщал, что Следственный комитет Ростовской области начал проверку, после того, как в одной из социальных сетей люди рассказали об инвалиде-колясочнике, который живет в нечеловеческих условиях. Теперь дело получило новый поворот.

Ситуацией с инвалидом, который не может добиться улучшения жилищных условий, заинтересовался Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как сообщили в СКР, глава ведомства запросил подробный доклад об условиях проживания инвалида-колясочника и его обращениях в различные инстанции Ростова-на-Дону.   

В настоящее время инвалид-колясочник проживает в центре города на улице Черепахина. Долгое время он занимался мотокроссом, но после травмы оказался в инвалидном кресле. В доме отсутствует централизованное водоснабжение, да и передвигаться на коляске, в тесных комнатах и коридорах не просто.

В настоящее время к решению проблемы подключилась и донская прокуратура. 

Ранее ФАН рассказывал, как прокуратура Ростовской области и региональный Следственный комитет инициировали проверку после того, как на одном из федеральных каналов вышел сюжет о ветеране Великой Отечественной войны, которому отказали в улучшении жилищных условий. 

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