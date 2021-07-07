InfoBrics: неожиданный ответ РФ на учения Sea Breeze поставил НАТО в трудное положение

Москва, 7 июля. Провокации НАТО в Черном море в очередной раз подтвердили, что Россию невозможно запугать. К такому выводу пришел обозреватель издания InfoBrics Пол Антонопулос.

Эксперт напомнил, что в настоящее время в акватории Черного моря проходят масштабные учения НАТО Sea Breeze с участием военных из 32 стран. В маневрах задействованы пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, а также более 40 вертолетов и самолетов, передает «ПолитРоссия».

Антонопулос отметил, что недавние провокации и нынешние учения Альянса в Черном море направлены против России. При этом Москва не оставила без ответа действия НАТО, проведя несколько масштабных маневров в Средиземном море, а также в центральной части Тихого океана на расстоянии в 55 километров от Гавайских островов.

«В ходе учений российский флот имитировал уничтожение вражеской группировки. И крайне показательно, что прибрежные силы США не смогли этому хоть как-то воспрепятствовать», — подчеркнул аналитик.

По его словам, неожиданный ответ России на учения Sea Breeze в Черном море напугал НАТО и поставил военный блок в трудное положение.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender нарушил государственную границу России. Экипаж британского корабля игнорировал запросы российских военных, после чего по курсу движения эсминца был открыт предупредительный огонь. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия эсминца ВМС Британии грубой провокацией, передает Infox.