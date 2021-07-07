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Озвучен размер чистой прибыли «Сбера» в 2021 году
Экономика
Озвучен размер чистой прибыли «Сбера» в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 7 июля. Сбербанк нарастил чистую прибыль в 1,8 раза по итогам первого полугодия. Показатель находится на уровне 59,8 млрд рублей, следует из отчетности по российским стандартам бухучета.

Чистый процентный доход увеличился на 11,7%. Значение составляет 767,4 млрд рублей. Комиссионный доход вырос на 19,1%, до 271 млрд рублей. Согласно данным финансового директора Сбербанка Александра Бурико, учреждение выдало более 6 трлн рублей корпоративными ссудами, розничными — 2,7 трлн рублей, передает «Коммерсантъ».

Портфель кредитов населению ежегодно увеличивался на 11,7%, до 9,46 трлн рублей, корпоративный — на 1,3%, до 15,7 трлн рублей. Соответствующее повышение вызвано восстановлением экономики. Розничный портфель в значительной степени поддерживается ипотекой. В результате организация выдала населению 0,5 трлн рублей в июне.

Представители «Сбера» ранее сообщили, что суточный лимит на платежи, которые можно было направить «неподтвержденным» контрагентам в приложении «СберБизнес» повысился до 1 млн рублей.

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сбербанк кредиты чистая прибыль
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